Bari incendio al Policlinico provvidenziale intervento dei Carabinieri per salvare pazienti e struttura Specchia NSC |  Elevato senso di altruismo e personale da gratificare

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano«Nella serata del 14 Luglio, quattro militari del Nucleo Radiomobile die una Pattuglia della Stazione di San Paolo disono intervenuti tempestivamente intorno alle ore 21.00 presso il localeove era in atto unnei vani sottostanti il Pronto Soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme e il denso fumo proveniente dai locali, non permettevano alle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, di attivare il generatore di emergenza tale da fornire la giusta energia elettrica ai reparti del pronto soccorso e, cosa importantissima, ai macchinari salvavita ove erano collegati ialloggiati nel reparto rianimazione. I, coordinati dai medici responsabili, hanno messo in atto una imponente evacuazione di una quarantina didall’interno dei reparti in questione, portati in salvo verso l’esterno e dislocati negli altri ospedali della provincia.