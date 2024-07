Attentato a Trump il solito Gad Lerner senza pudore E’ come per Hitler spararono anche a lui video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) IlGad, estremo, eccessivo, provocatore, fino al paragone tra Donalde Adolph. “Sono felice chel’abbia scampata per pochi millimetri”, ha esordito così ieri sera a In Onda su La7, intervistato da Marianna Aprile e Luca Telese. Il disprezzo diperè antico, ma stavolta, nonostante il tono moderato e il rammarico per l’all’ex presidente Usa, le sue metafore toccano livelli estremi. “resta un modello pericoloso – ha spiegato-. Credo che questa estrema destra galvanizzatadall’di oggi in Pennsylvania tornerà a unirsi in questa ideologia dell’uomo forte”. Telese ricorda che la vittima dell’. “Sì, ma voglio ricordare che hanno sparatoin passato.