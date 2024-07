Ascolti tv del 14 luglio | la finale di Euro2024 contro Segreti di Famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gli Europei 2024 si sono conclusi con la meravigliosa vittoria della Spagnal’Inghilterra: una corsa incredibile che in 90 minuti ha incoronato la migliore d’Europa e che ha chiuso anche Notti Europee, la trasmissione condotta da Paola Ferrari con Marco Mazzocchi e un nutrito parterre di ospiti. E, dobbiamo ammetterlo, innon è stato dei migliori. La conduttrice ha infatti ammesso di aver litigato con il suo collega, ma di averlo perdonato prima della fine della trasmissione. Si sono scambiati perfino un bacio di pace, ma sarà veramente tutto risolto tra loro? Chissà. Per scoprirlo, dovremmo probabilmente aspettare i prossimi Mondiali. Dall’altra parte della barricata, Canale5 ha invece proposto la dizi turcadi, mentre su Italia1 è andato in onda un grande classico del cinema: Leggenda di un amore – Cinderella, con una splendida Drew Barrymore come protagonista.