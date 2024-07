Ape d’Oro a chi si è distinto nell’ attività esaltando il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) TERNI A Palazzo Bazzani è andata in scena la prima edizione dell’iniziativa ideata dalla Provincia di Terni per dare un riconoscimento a che si è particolarmentenello sport, nella scuola, nel sociale e nel volontariato, nelle arti, nella cultura e nella sanità. Ad aggiudicarsi l’Ape2024 sono stati per la categoria Arte e Cultura, Severino Della Rosa (alla memoria), premiato da Mogol, per la categoria Solidarietà e Volontariato sociale, il Soroptmist di Terni, premiato da Dominga Cotarella, per la categoria sanità, Daniele Giuliani, premiato da Giacomo Giovannelli, per la categoria Sport, Romolo Pelliccia, premiato da Alessio Foconi, per la categoria Scuola, Piero Amerini (alla memoria), premiato da Fausto Dominici. "L’Ape– spiega la presidente della Provincia, Laura Pernazza (nella foto coi premiati)– è stata pensata per dare il giusto risalto, e rivolgere un ringraziamento, a chi si èin alcuni settori importanti della nostra realtà provinciale.