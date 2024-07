Andamento Economico degli Stati Uniti | Inflazione di Luglio 2024 e le Sue Implicazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel mese di, l’negliha continuato a essere un argomento di grande interesse per economisti, politici e cittadini. Con l’aumento dei prezzi che ha caratterizzato gli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata sui dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro, che offrono una panoramica dettagliata sulla situazione economica attuale. Dati sull’diSecondo i dati più recenti, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso del 0,1% arispetto a maggio come riporta Wall Street Italia, portando il tasso al 3% a 12 mesi, che rappresenta il livello più basso in più di tre anni. Nonostante questa leggera diminuzione, i prezzi di molti beni e servizi continuano a crescere a un ritmo significativo, soprattutto per quanto riguarda il costo dei beni alimentari ed energetici, cresciuto dello 0,1%.