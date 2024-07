AEW | MJF deride l’Inghilterra per la sconfitta in finale di Euro 24 e provoca Will Ospreay

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) MJF sa come trollare, è una qualità innata che dimostra sin dai suoi primi passi nel mondo del wrestling. Questa sera è una di quelle sere in cui i sogni dei tifosi inglesi si infrangono ed MJF ha voluto cogliere l’occasione per infierire su quello che sarà il suo rivale mercoledì sera nel corso dell’episodio 250 di AEW Dynamite:. Il talento inglese della AEW, insieme a milioni di connazionali, ha dovuto assistere questa sera alla secondadeglipei persa consecutivamente dalla nazionale inglese. Un’umiliazione avvenuta nel 2021 per mano dell’Italia e questa sera per quella della Spagna. MJF ha scritto: “Ancora una volta i britannici dimostrano che non riescono a vincere quando sono sotto pressione. Che siano glipei o che sia mercoledì.