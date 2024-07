Trump | restare unitiforti e determinati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 14.02 "In questo momento, è più importante che maiuniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti ee non permettendo al male di vincere". E' quanto scrive Donaldsulla sua piattaforma social Truth. "Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l'ora di parlare alla nostra Grande Nazione questa settimana dal Wisconsin", aggiunge l'ex presidente alla vigilia dell'apertura della Convention repubblicana.