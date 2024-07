Trump | Santa Sede preoccupata Non prevalgano le ragioni dei violenti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) Papa Francesco – Foto: Ass. Crociati e TrinitariCITTÀ DEL VATICANO – “Laesprime la propria preoccupazione per l’episodio di violenza di ieri notte, che ferisce le persone e la democrazia, provocando sofferenza e morte. Si unisce alla preghiera dei Vescovi statunitensi per l’America, per le vittime e per la pace nel Paese, perché nonmai ledei”. E’ quanto riferisce la Sala stampa vaticana in merito all’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald. L'articolo, “Nonledei” L'Opinionista. .