Traffico Roma del 14-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) Luceverdemi trovati dalla redazione rallentamenti e code nelle due direzioni lungo la litoranea 3 Lido di Ostia e Torvaianica è aperta alvia Camerata Picena nei pressi di via Palmanova in direzione del Colle Salario a Viale Trastevere fino a domani 15 luglio sono in programma lavori alle alberature nella fascia oraria 717 con modifiche alla alla viabilità anche in Piazza Sonnino è in Piazza Gioacchino Belli i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Clara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità