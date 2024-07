Traffico Roma del 14-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione attenzione per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo chiude tra le uscite via del MareFiumicinoche troviamo sulla stessaFiumicino in coda dal all’uscita per via Portuense in direzione dell’aeroporto ancora intensi gli spostamenti verso il litorale e in particolare abbiamo code sulla via Litoranea 3 Lido di Ostia Torvaianica Anche a causa di un cantieree code a tratti su via Pontina dal bivio con via Cristoforo Colombo a Castelno verso Pomezia possibili disagi dalle ore 11 per la consueta preghiera domenicale dell’angelus di Papa Francesco alle ore 12 non si escludono disagi e modifiche alla viabilità nell’area adiacente piazza San Pietro fino alle ore 13:30 per dettagli su queste altre notizie consultate il sito