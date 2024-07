Sarà il Mengo a risollevare la musica ad Arezzo?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 14 luglio 2024) Prima di scrivere questo articolo abbiamo soppesato molti fattori, spulciato tante fonti e soprattutto analizzato cose che, a prima vista insignificanti, non lo sono affatto. Intanto se si guarda il sito ufficiale, più che raccontare e spiegare un festival sembra uno spottone turistico per la città (pagato o spontaneo?), che odora tanto di “amministrativo”. Alla sezione del sito “Chi siamo” cliccando non appare, a oggi, alcuna descrizione della mission del festival, di chi lo organizza, che scopi e che mezzi ha, se si avvale di sponsor o se è un’impresa a rischio degli imprenditori che lo organizzano. Quindi se non viene detto nulla, sorge una domanda: perché? Un po’ di trasparenza non guasterebbe, soprattutto quando a sostenerlo sono sponsor privati e l’Amministrazione cittadina.