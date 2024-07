Sacrificio Ferrari tifosi gelati | cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 14 luglio 2024), la rossa è a lavoro per il prossimo anno alla ricerca delle soluzioni migliori. C’è da dare una macchina ad Hamilton In casasi pensa al futuro. Perché non c’è solo da sistemare una macchina che deve essere da titolo per Lewis Hamilton, pronto a vivere gli ultimi anni di una straordinaria carriera in rosso, ma anche trovare quegli uomini che dovranno sostituire altri elementi che hanno deciso di andare via. Vasseur (AnsaFoto) – Ilveggente.itA fare un quadro di quello che sta succedendo dentro Maranello ci pensa il portale f1-news.eu che si concentra, inizialmente, sulle scelte degli uomini: intanto c’è da trovare il sostituto di Enrico Cardile, e poi svela che dentro la Rossa ci sia in atto una vera e propria rivoluzione a livello meccanico.