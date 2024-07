Riz Ahmed l' intervista | La narrazione è la tecnologia più antica e potente che abbiamo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) I concetti di identità e appartenenza, le zone grigie e i luoghi dell'incertezza in cui le storie prendono vita: l'attore racconta Dammi, il corto diretto da Yann Demange, dal 12 luglio su Mubi. "Grazie del promemoria". Parola di Riz, protagonista di Dammi, cortometraggio diretto da Yann Demange disponibile dal 12 luglio su Mubi. L'attore interpreta un giovane uomo che, dopo un periodo passato altrove, ritorna a Parigi. La città in cui è nato e in cui si impegna alla ricerca di un legame con il padre con cui ha perso ogni contatto (Yousfi Henine). Una delle prime battute pronunciate dal personaggio è: "I am an observer". Impossibile quindi non domandargli se, vista la sua professione, anche lui si consideri un osservatore. "È interessante, perché l'osservazione richiede che tu ti fermi", sottolinea