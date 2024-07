Pienza mietitrebbia a fuoco Mezzo agricolo distrutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Un violento incendio hauna grossaieri mattina ain Val d’Orcia, nelle aree tra il podere di Poggio Covili e la Poderina, ovvero nella splendida aree dove, tra l’altro, sono state girate le immagini de "Il Gladiatore". L’incendio è partito per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del(sono intervenuti quelli dei distaccamenti di Montalcino e Piancastagnaio), verso le 11. Ilha dimostrato grande aggressività. Il conduttore del, altri operai intenti nelle mietitura, hanno cercato di spegnere le fiamme. Non ce l’hanno fatta. Ci sono riusciti i vigili deldopo diverse ore. Oltre allasi sono propagate alla vicina vegetazione. Verso le 14.30 la situazione è tornata alla normalità.