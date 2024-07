Operai in strada senza protezione Sanzioni in vista dopo la denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Stavano lavorando lungo l’ex statale 412 della Val Tidone e sullo svincolo che porta alla provinciale 28 Vigentinaalcunaalcun cartello che segnalasse i lavori in corso. Si tratta degli(nella foto) di un’azienda che ha in appalto, da Città Metropolitana, i lavori per la manutenzione del verde lungo le strade del Sud Milano. Un’azienda che non ha attivato tutte quelle procedure previste per mettere in sicurezza i lavoratori e anche gli automobilisti in transito. Tant’è che un automobilista che stava viaggiando in direzione di Locate Triulzi, imboccando lo svincolo per la Vigentina ha rischiato di investire un gruppo di. La fortuna ha voluto che procedesse a velocità moderata e per questo è riuscito a evitare gli