Meta di Sorrento | truffa una 91enne arrestato 20enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 14 luglio 2024)unadiun giovanetore. Hvrebbe sosttratto oltre 1000 euro. Per fuggire colpisce un familiare della vittimaunadi. Il fatto è accaduto dopo alle 13:40 circa ed il caldo è soffocante. A dispetto dei turisti che occupano le strade, spiagge e ristoranti, le persone anziane affrontano la calura estiva restando in casa. La maggiore minaccia che in cui potrbbero correre costoro è l’afa. In realtà ne esiste un’altra rappresentata dall’amo che costantemente gettano itori, proprio nei confronti degli anziani. Il periodo estivo risulta quello più propizio per questa odiosa pratica dato che gli aziani sono spesso soli in casa. Questo non è certamente il caso di unadidi