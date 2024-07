LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu vince e scappa in classifica un solido Bulega è 2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATRAGUARDO:SEMPRE!!!!!! Dominio totale del turco che taglia il traguardo precedendoe Alex Lowes!! ULTIMO GIRO:è pronto per la vittoria, Bautista non ce la fa e si ferma a 1.3 da Redding. -2 giri:inizia il penultimo giro con un vantaggio abissale di 7.2 sue 9.2 su Alex Lowes. Bautista si porta a 1.5 da Redding. -3 giri: Bautista spinge e ora si porta a 1.7 da Redding, l’unica battaglia possibile al momento -4 giri: Petrucci non riesce a tenere il passo di Bautista e rimane sesto davanti a Locatelli e Rea. -4 giri:prosegue nel suo monologo con 6.2 sue 7.9 su Alex Lowes. Redding, quarto, accusa 11.2 con Bautista a 1.9.