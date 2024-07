L’immunità esistente delle persone anziane potrebbe dare forma a una pandemia di H5N1

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 luglio 2024) Immunità degli anziani ediLero avere un’immunità pregressa che li protegge da una potenzialedi, grazie all’esposizione a ceppi influenzali simili durante l’infanzia. Questoinfluenzare il modo in cui reagiscono al virus. Proteine bioluminescenti create artificialmente Il sistema ESM-3 di EvolutionaryScale ha creato proteine ispirate alla GFP, utilizzata per rendere visibili altre proteine. Una di queste nuove proteine brilla tanto quanto la GFP naturale, con un’innovativa sequenza di elementi costitutivi. Chirurgo iraniano vincitore: speranze e timori La vittoria del chirurgo Masoud Pezeshkian in Iran ha suscitato speranze di cambiamenti positivi, come L'articoloa unadiproviene da News Nosh.