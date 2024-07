Le scuse di Laura Ewert Gümpel il giornalista a caccia dei nazisti | È un gesto storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) di Matteo Marzotti AREZZO "Cosa portò ia compiere la strage di San Polo? Una delle motivazioni più drammatiche e stupide". Udo, autore televisivo etedesco, lo sa bene avendo posto questa domanda ad uno degli ufficiali responsabili dell’eccidio del 14 luglio del 1944.a partire dal 1999 ha iniziato ad occuparsi delle stragi naziste in Italia. Un’inchiesta dopo l’altra, a partire dal ricostruire quanto accaduto a Piazza Loreto, andando a individuare Theodor Saevecke, il responsabile di quell’eccidio. "Il mio intento era quello di dimostrare che la Germania non aveva fatto i conti con il proprio passato - racconta Udo – grazie alla collaborazione di colleghi e poi di professionisti, diventanti nel tempo amici, come René Althammer, della redazione Kontraste, magazine investigativo, Christiane Kohl, la primainvestigativa che si è occupata di Sant’Anna di Stazzema e Civitella".