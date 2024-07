La frase di Trump mentre viene colpito che fa sognare l' America

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Lottiamo, lottiamo, lottiamo". Sarebbero state queste le parole di Donalddopo essere stato ferito al comizio in Pennsylvania,il Secret Service lo stava portando via dal palco. Il ruggito del leone. Il tycoon, seppur ferito, ha voluto subito rassicurare i suoi sostenitori levando il pugno verso il cielo. E l'ex presidente ha ancora intenzione di partecipare alla convention repubblicana la prossima settimana, durante la quale dovrà essere ufficialmente designato come candidato presidenziale dei repubblicani. Lo hanno annunciato la sua campagna e il partito. "Il presidentesta bene" e "non vede l'ora di raggiungervi tutti a Milwaukee", in Wisconsin, si legge in una nota. La convention si terrà dal 15 al 18 luglio. Solidarietà aè stata espressa da i leader politici di tutto il mondo.