La Bohème in Brianza Tutti i segreti di Puccini e i suoi anni in fuga | Ho letto 12mila lettere

(Di domenica 14 luglio 2024) "La vita di Giacomoa Monza è la base della". A sostenerlo è un’autentica esperta del grande compositore di Lucca, Rossella Martina, giornalista, scrittrice e già vicesindaca e assessora alla Cultura di Viareggio. Cultriceana, ha dato da poco alle stampe un’opera dedicata al Genio di Lucca di cui quest’anno si celebrano i 100dalla morte. Il libro si intitola “Giacomo– Gloria e tormento” (Dreambook edizioni), e un capitolo dà particolare attenzione proprio al periodo misconosciuto, ma di fondamentale importanza, in cuivisse a Monza. Duetrascorsi da, in povertà e in condizioni precarie assieme all’amante Elvira Bonturi.importanti, precisa Rossella Martina, nei quali "vide venire alla luce il suo unico figlio Antonio il 23 dicembre del 1886 e decise di farlo battezzare proprio a Monza, alla parrocchia di San Biagio.