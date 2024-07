Il blitz del cane poliziotto Ares fiuta un chilo di droga in uno zainetto buttato via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Si è diretto verso il cassonetto dell’immondizia e il suo fiuto ha fatto centro. Nei giorni scorsi, l’unità cinofila del reparto sicurezza urbana e gli agenti del Nucleo territoriale Navile della polizia locale stavano svolgendo un servizio di controllo in via Di Vincenzo, in Bolognina, quando ilsi è diretto velocemente verso un cassonetto dei rifiuti, scovando uno zaino. All’interno di questo, c’era una busta trasparente con dentro ’erba’ e una sostanza di colore marrone (foto). I successivi controlli hanno permesso di chiarire che si trattava di oltre 900 grammi di marijuana e poco più di dieci grammi di hashish, per un peso complessivo di quasi undi sostanza stupefacente. Tutta laè stata sequestrata a carico di ignoti.