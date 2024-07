E’ il momento di riprenderci il centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Riprendiamoci il". Sembra quasi un "grido di battaglia", un appello, e in un certo senso lo è, ma è soprattutto il nome di un nuovo comitato di commercianti del salotto buono della città che da quasi un anno sotto l’impulso e l’assistenza di Confcommercio Grosseto stava in gestazione e che adesso, dopo l’ennesimo furto avvenuto in pieno Corso Carducci e dopo gli atti vandalici subiti da un’edicola, prenderà, probabilmente, forma fisica e giuridica. "Non è più possibile tollerare questo stato di cose – inizia Gabriella Orlando (nella foto), direttrice di Confcommercio Grosseto –. Si era parlato dell’installazione di allarmi collegati alle centrali operative delle Forze dell’ordine e dell’installazione di telecamere di sorveglianza.