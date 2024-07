Due alpinisti morti in Val Ferret | dramma enorme sono precipitati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Un tragico incidente si è verificato in Val, nei pressi di Courmayeur, in Valle d’Aosta, dove duehanno perso la vita. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto prontamente dopo l’allarme lanciato da un terzo alpinista, rimasto ancorato in parete.I tre si trovavano a quota 3500 metri quando, presumibilmente a causa del cedimento dell’ancoraggio, due di loro. Il compagno superstite ha immediatamente dato l’allarme, permettendo il rapido intervento dei soccorsi.Il primo sorvolo dell’elicottero SA1 ha consentito di recuperare l’alpinista sopravvissuto e di individuare i corpi dei due sfortunati. Nonostante la tempestività delle operazioni, i duestati recuperati privi di vita.Le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le operazioni di riconoscimentoora affidate al Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Entreves-Courmayeur.