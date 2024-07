Crosetto | La vicenda Toti è da brividi per tornare libero dovrebbe rinunciare ai suoi diritti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) “Non èa tenere in stallo la Liguria, ma chi priva della libertà un innocente, fino a prova contraria e di certo oggi: non lo dice Guido, lo dice la Costituzione. Mi sconvolge la gravità di ragionamenti del genere. E mi sconvolge il silenzio intorno a questa storia. In gioco non è lapersonale di, ma un principio: quello di non colpevolezza fino al giudizio definitivo”. Così il ministro della Difesa, Guido, in una lunga intervista al Corriere della Sera.sulla carcerazione preventiva disembra essere rimasto l’ultimo in Italia a difendere la Costituzione e il sistema delle leggi italiane nel complesso. È la Costituzione a prevedere che si è innocenti fino all’ultimo grado di giudizio, o no? Sono le leggi a prevedere la carcerazione preventiva in casi estremi e certo non per comminare punizioni anticipate, o no? Ebbene chi indaga suha scritto che resta ai domiciliari perché ‘non ha capito di cosa è accusato’.