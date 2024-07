Capello | Koopmeiners-Juve promessi sposi Inter squadra più completa E su Morata al Milan…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) “Dopo le prime settimane di mercato, l’rimane lapiù. Ho letto che sta cercando un braccetto di difesa mancino, ma dal punto di vista tecnico con le manca niente“. Questo il pensiero di Fabio, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato delle cinque squadre di Serie A che prenderanno parte alla Champions League 2024/2025. “è la scelta giusta per il Milan: è un ottimo professionista, bravo nei movimenti e l’ho visto bene all’Europeo. E magari Leao potrà prendere esempio da lui in termini di impegno – ha proseguito, per poi parlare dell’Atalanta – Il primo acquisto potrebbe essere sul piano mentale. Dopo aver vinto un trofeo, fare lo step successivo non è scontato“. Sullantus, invece: “C’è bisogno di un Rabiot con più gol nei piedi eè l’identikit perfetto.