Blitz anti degrado della Municipale Bloccato e denunciato spacciatore

(Di domenica 14 luglio 2024) La nuova Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, ha avviato da giorni un’attività di contrasto alnelle zone maggiormente abbandonate nella città del Golfo. La Poliziaha quindi iniziato a svolgere un’attenta attività di monitoraggio. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle pinete, che da anni ormai rappresentano zone problematiche ai fini dell’incolumità esicurezza pubblica. "Si tratta di un’attività avviata per contrastare il– spiega il neo assessore alla sicurezza, Giorgio Poggetti – in cui versano alcuni luoghi pubblicicittà, finalizzata all’individuazione di situazioni di criticità per l’incolumità pubblica. I primi interventi di monitoraggioPoliziahanno immediatamente portato alla luce zone in decadimento, che sono state già segnalate agli uffici competenti.