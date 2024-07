Attentato Trump Di Liddo C e S i | Un gesto simile può essere interpretato in diversi modi Su Biden…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Marco Didel Centro Studi Internazionale (Ce.S.i) in esclusiva ai nostri microfoni sull’controe sul futuro di Joe Biden. Quale interpretazione possiamo dare all’nei confronti di? E il futuro di Biden? Queste sono le due domande che nelle ultime ore si fanno negli Stati Uniti in vista delle elezioni di novembre.dopo l’– cityrumors.it – foto AnsaDue temi molto delicati che la nostra redazione ha deciso di affrontare in esclusiva con Marco Didel Centro Studi Internazionale (Ce.S.i). Di: “I toni duri sono stati utilizzati anche da” Donald– cityrumors.it – foto AnsaDottor Di, il mondo sotto shock per l’contro Donald. Colpa di uno squilibrato oppure dei toni duri utilizzati in questa campagna elettorale.