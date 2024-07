Vm i clienti ci sarebbero manca però la produzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) ‘La trattativa per l’acquisto di VM continua ma nel silenzio, nel frattempo Stellantis pensa all’idrogeno per l’azienda centese ma la cassa integrazione c’è per oltre 250 persone. Teniamo l’attenzione alta". A parlare è Marco Rabboni, segretario provinciale Uglm, dopo l’assemblea in VM per informare i lavoratori di quanto emerso a Roma, in occasione del tavolo ministeriale su Maserati. "Avevamo già fatto richiesta di un incontro, ma senza successo. A Roma l’argomento VM non era all’ordine del giorno ma dopo la richiesta dei sindacati fatta direttamente in riunione, se n’è parlato - dice - l’azienda ha ripetuto cose che sapevamo già e sul tavolo anche i dati negativi della. Stellantis ha detto che c’è un calo di produttività ma non di, un calo produttivo abbastanza consistente che fa sì che la cassa integrazione ci sia fino al 13 di settembre coinvolgendo 280 persone circa.