Triathlon World Series Amburgo 2024 | Crociani settimo vincono Hauser e Beaugrand

(Di sabato 13 luglio 2024) Terminate le gare Elite individuali di, tappa dellee grande banco di prova per molti atleti che fra poche settimane disputeranno le Olimpiadi di Parigi. Il successo nella gara maschile è andato all’australiano Matthew, che con il tempo di 50’03” ha preceduto il portoghese Vasco Vilaca (+6?) ed il francese Pierre LeCorre (+7?). Quarto il belga Jelle Geens (+15?), quinto il norvegese Casper Stornes (+16?), sesto il francese Vincent Luis (+20?), mentre èAlessio(+25?), il migliore degli azzurri. Si ferma invece in 42esima posizione Nicola Azzano (+2’51”). Cassandresi aggiudica la gara femminile tagliando il traguardo con il tempo di 55’19”. Secondo gradino del podio per la tedesca Lisa Tertsch (+11?), che a sua volta precede di un solo secondo la britannica Beth Potter.