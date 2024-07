Terza Categoria Conferme e nuovi arrivi per l’Urbanitas Apiro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel segno della continuità, per mister Luca Scortichini obiettivo play off. Confermato Thomas Filipponi, il capocannoniere della stagione scorsa, 13 luglio 2024 – L’ Urbanitassi prepara alla prossima stagione confermando in blocco la squadra della scorsa annata (eccezion fatta per due addii) e aggiungendoimportanti rinforzi alla rosa, con obiettivo playoff. È tempo di calciomercato in casache, dopo aver concluso al 6º posto lo scorso campionato di, sta costruendo la squadra per la prossima stagione, cercando di dare a mister Luca Scortichini la miglior squadra possibile per essere competitivi. Thomas Filipponi La società del presidente Federico Sparapani si è infatti dimostrata entusiasta per il progetto che sta prendendo forma e ha tenuto a ringraziare tutti i ragazzi che anche quest’anno scenderanno in campo per, confermando tutti i giocatori della scorsa stagione (su tutti Thomas Filipponi, nonostante le varie offerte da categorie superiori) e salutando Diego Scuppa e Giorgio Ceppi che hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo.