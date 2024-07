Show di Conte in confertenza | La battuta sui bookmakers diventa virale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Antoniocommenta con ironia le previsioni deisul Napoli. Le sue considerazioni su obiettivi e mercato nella conferenza a Dimaro.in conferenza: lasuiNel suo primo incontro con la stampa dal ritiro di Dimaro, Antonioha offerto spunti interessanti sul futuro del Napoli, non risparmiando unaironica sulle previsioni dei. Informato che le agenzie di scommesse danno il Napoli come terza forza del campionato,ha risposto con un sorriso: “In due giorni di lavoro è difficile colmare il gap”. Il tecnico ha poi offerto una visione realistica della situazione: “È stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall’Inter, fino a -15 dalla quinta per la Champions, -10 dalle romane.