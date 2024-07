Scusatemi tanto Gianluca Ginoble choc al concerto de Il Volo crolla davanti al pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri sera alla Villa Bellini di Cataniainaugurale nell’inedita Arena degli spettacoli con Il, per la prima volta a Catania per la rassegna estiva Summer Fest 2024. Il trio composto dai talentuosi Piero Barone, Ignazio Boschetto e, prima data in Sicilia del tour estivo “Tutti per uno-Capolavoro”, ha entusiasmato ildella Villa con una scaletta ricca di emozioni, con vocalità che riproducono la storia della melodia italiana. Tra i brani eseguiti, anche le canzoni inedite del nuovo progetto discografico “Ad Astra” e il singolo “Capolavoro”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo. La serata ha assunto un significato speciale per Piero e Ignazio, originari della Sicilia; la performance del gruppo ha rappresentato per un ritorno alle radici per i due artisti, rendendo l’evento ancora più toccante per il