Ritiro Napoli prosegue l’allenamento mattutino a Dimaro | un azzurro inizia a parte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024)ildel. Gli azzurri si sono suddivisi in due gruppi per. Ilè impegnato aper la preparazione estiva prima dell’inizio ufficiale della stagione. In Trentino, gli azzurri seguiranno gli ordini di mister Antonio Conte per farsi trovare al meglio in vista dei prossimi impegni. Oggi è il terzo giorno di allenamento e la squadra si è suddivisa in due diversi gruppi. Da poco, è terminatodel primo gruppo che è poi rientrato negli spogliatoio. I primi interpreti, hanno lasciato spazio al secondo gruppo che è sceso in campo in compagnia del neo allenatore. Proprio in questi minuti, sta andando in scena la preparazione nel campo di. In corsodel: le ultime In questi minuti, ilsi sta allenando a