Qualificazioni Atp Gstaad 2024 | Fonio sconfitto in rimonta da Halys

(Di sabato 13 luglio 2024) Giovanniè andato molto vicino a una grande vittoria, ma si è fermato a due punti dal match ed è statoinda Quentin. Nel match valido per il primo turno delledell’Atp 250 di, ad avere la meglio è stato il francese con il punteggio di 1-6 7-6 6-2. Dopo un primo set sensazionale, l’azzurro ha avuto qualche chance anche nel secondo (palla break sull’1-0, 40-40 sul 4-3) ma è stato costretto al tie-break. Avanti 5-2, con ben due mini-break di vantaggio, ha subito un parziale di 6-1 ed ha ceduto per 8 punti a 6. Tanti rimpianti peranche nel terzo e decisivo set, dove ha avuto ben quattro palle break nei primi due turni di risposta, ma non ne ha sfruttata neppure una ed ha finito per cedere il passo adper 6-2 dopo due ore di gioco.