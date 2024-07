Nuovo collegamento Pista ciclopedonale lungo il Piasciatello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) di La giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato il progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli argini del torrente Pisciatello, intervento finalizzato alla realizzazione di una. Per realizzarlo un finanziamento ministeriale di 400 mila euro è stato assegnato al Comune di Montiano nell’ambito della programmazione della voce "Opere di messa in sicurezza del territorio" Laattraverserà la vallata del Pisciatello dove delimita il confine tra Cesena e Montiano, con l’obiettivo di creare un"dolce" tra la zona collinare e il capoluogo, passando per l’area di pianura. "Con una infrastruttura di questo tipo - afferma Fabio Molari sindaco di Montiano – i comuni Montiano e Cesena potranno disporre di unciclabile diretto anche in un’ottica di un ampliamento e potenziamento delle reti ciclabili del territorio.