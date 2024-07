Non sai come organizzare gli spostamenti per il concerto di Taylor Swift? Prendimi per mano | la tabella utile di ATM

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Si chiama Atm’s Version ed è una specie di piccolo vademecum fatto dall’azienda di trasporti per tutti quelli, tanti, che stasera e domani andranno a San Siro a vederenelle due date italiane dell’Eras Tour. I turisti arrivano da ovunque e,abbiamo raccontato, si prevede che Milano sia ‘invasa’ dagliies (cosi si chiai fan della popstar) per due giorni. Per orientarsi bene e spostarsi in città senza problemi, sul sito ATM c’è una guida standard, facilmente consultabile. Sulla app, invece, si trova una guida che strizza l’occhio agliies con un linguaggio molto colloquiale. I punti? • Midnight, youand pick me up. Esatto: M5 e M1 vi portano dae sono aperte fino a tarda notte. Ultimi treni M1 da Lotto e ultimi treni M5 da San Siro verso il centro: 01:00.