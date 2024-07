Musetti volta pagina | Con Sinner ci sarà intesa in doppio Djokovic sull’erba è ancora più forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Ci ha provato Lorenzo, ma Novaksi è confermato più. L’esito della semifinale di Wimbledon è stato questo. Il carrarino ha fatto vedere nella sfida ieri, sul Centrale dei Championships, i suoi miglioramenti in termini tennistici e di atteggiamento soprattutto, ma la differenza nel gioco si è notata. Nole, nonostante l’operazione al ginocchio destro a precedere questo Slam, ha mostrato una condizione fisica ottima e nello stesso tempo si è rivelato più solido nella fondamentale combinazione servizio-risposta., comunque, ha avuto il merito di rimanere sempre in partita e di non farsi mai prendere dalla frustrazione come gli era capitato in passato. Ha cercato fino alla fine di creare dei problemi al serbo. Di questo e di altro si è parlato nella conferenza stampa post match.