Mucillagini l’inatteso fenomeno | di notte diventano luminose ma di giorno quanti capitomboli

(Di sabato 13 luglio 2024) Pesaro, 13 luglio 2024 – Adesso lestanno diventando puzzolenti ed anche pericolose. Ma come diceva il ritornello della canzonetta di Renzo Arbore: “Ma lano”. Perché hanno un effetto fluorescente ed anche molto spettacolare: “Abbiamo fatto il bagno ieri sera verso le 23, ed eravamo in riva – racconta Elisa Ranocchi, la figlia del titolare dei bagni Marevivo –. quando ci siamo accorti camminando in riva che il mare diventava azzurro vivo e siamo rimasti tuttia bocca aperta per questo effetto. Anche perché è molto bello e suggestivo”. A destra, i bagnanti camminano ’sulle uova’ per cercare di non scivolare sul tappeto melmoso. A sinistra, la foto scattata dial Marevivo Un processo, quello della fluorescenza delle alghe, certificato dalla scienza.