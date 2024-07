L’acqua calda in cella non è un diritto del detenuto il carcere non è un hotel | Garante avvia accertamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)in? “Non è unessenziale“, ma si “può pretendere solo in strutture alberghiere“, quindi non certo in. È questo il contenuto di un’ordinanza di un giudice di sorveglianza che ha rigettato il ricorso di un. Un’argomentazione che ha spinto ildei detenuti adre glisu questa e su altre ordinanze dei magistrati di sorveglianza che hanno rigettato i ricorsi di detenuti che chiedevano la liberazione anticipata, lo sconto di pena o il risarcimento dei danni presentati da vari detenuti neldi Sollicciano a Firenze. Mentre aumentano i suicidi nelle carceri italiane e si susseguono le proteste dei detenuti, ilapre oggi questo nuovo fronte, soffermandosi in particolare su quell’ordinanza in cui si legge: “Con riferimento alla mancanza di acquanel lavandino che si trova all’interno delle camere detentive, ritiene questo magistrato che la fornitura di acquaall’interno dellanon sia unessenziale garantito al, ma una fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere”.