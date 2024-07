La famiglia reale del Kuwait interessata al Bari Calcio La risposta del sindaco Leccese | Suggestivo ma non alimentiamo aspettative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Tra Qatar,e le (parziali) smentite delVito. Dopo la burrascosa ultima stagione conclusa con la salvezza raggiunta nei playout, in casasi pensa al futuro. Secondo quanto raccolto da PassioneRadio Selene, la squadra del presidente De Laurentiis sarebbe finita nel mirino di unadelche, dopo aver incontrato ilVito, avrebbe chiesto maggiori informazioni riguardo al club biancorosso per un potenziale acquisto. La Gazzetta del Mezzogiorno invece in precedenza aveva scritto di un interessamento di un emiro del Qatar. Poche ore più tardi, il primo cittadino diha voluto fare chiarezza in prima persona sulla questione. L’appuntamento riservato e la visita al San NicolaSheikh Malek Humoud al-Sabah, membro delladel Paese mediorientale – in vacanza in Puglia con il figlio – ha chiesto e ottenuto un incontro informale con ildella città diVito