Interventi e strade pulite La ricetta per Miseglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Con un nuovo sopralluogo Legambiente Carrara torna a suggerire le regole per abbassare il livello di polveri sottili aBassa, che da anni affliggono i polmoni dei residenti di via dei Campi e sollevano le proteste degli abitanti. "Il tratto dal semaforo all’impianto di pesa e lavaggio e l’adiacente ingresso della galleria della strada dei Marmi è percorso percorso dall’intenso traffico dei camion – scrivono da Legambiente Carrara –. Pertanto la vicinanza di questo centro abitato impone provvedimenti particolarmente stringenti nel tratto indicato". Per gli ambientalisti il primo passo da fare è quello di "assicurare lo scolo delle acque". "La principale criticità emersa dal sopralluogo deriva dall’assenza o inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.