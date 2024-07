Inter 2024-2025 al via oggi il raduno! Primo appuntamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) L’cominciala sua marcia, a cinque settimane esatte dall’inizio della Serie A. Già stamattina è previsto ilad Appiano Gentile, che sarà seguito dalallenamento. IN CAMPO – Dopo la conferenza stampa di ieri di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta, con quest’ultimo che ha annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore,l’riparte a pieno. Lo fa con ilad Appiano Gentile, il classico momento di avvio della stagione. Saranno cinque settimane piene di allenamenti in sede, nell’appena rinominato BPER Training Centre, per arrivare al meglio all’esordio in Serie A contro il Genoa sabato 17 agosto alle ore 18.30 al Ferraris. L’lo farà giocando sei amichevoli, di cui due nel proprio centro sportivo, tre nelle vicinanze e l’unica fuori dall’Italia a Londra col Chelsea, quando mancheranno solo sei giorni all’inizio del campionato.