Il retroscena di Gasperini sull’arrivo di Zaniolo all’Atalanta | Me l’ha suggerito Borriello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Gian Pieroha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha trattato diversi temi caldi e tra questi non poteva mancare un passaggio, pressoché obbligato, su Nicolò. L’ex attaccante della Roma è infatti diventato il secondo acquisto estivo dell’Atalanta. I nerazzurri hanno prelevato il classe 1999 dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, il quale maturerà al raggiungimento di un determinato numero di presenze. E a proposito del suo nuovo attaccante, il tecnico di Grugliasco ha svelato un piccoloche però è risultato decisivo per l’approdo a Bergamo dell’attaccante toscano: a suggerire il calciatore è stato infatti Marco, che con il Gasp ha lavorato ai tempi del Genoa.