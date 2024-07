I concerti di Taylor Swift a San Siro bloccano Milano | strade chiuse divieti scaletta e orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024)- Sabato 13 e domenica 14 luglio, lo stadio Meazza di San, a, ospiterà le due attesissime tappe italiane dell’“Eras Tour” di. Per la star mondiale del pop si prevedono almeno 128 mila spettatori e per questo ci saranno alcune modifiche per quanto riguarda la viabilità nella zona adiacente allo stadio. Per il doppio appuntamento al Meazza, vige il piano della mobilità stabilito da palazzo Marino per icon una zona rossa,e controlli. Ecco come arrivare al concerto, i parcheggi, i mezzi pubblici, la. Zona rossa eMezzi pubbliciconcerto Le regole per assistere allo show LaZona rossa eNon sarà possibile circolare in auto, dalle ore 12.