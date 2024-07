Colpaccio Milan c’è il bomber di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilha bisogno di rinforzare il proprio reparto avanzato e punta aldi: nome a sorpresa per ilrossonero Zirkzee abbandonato per le elevate commissioni, ildeve trovare il giusto attaccante da consegnare a Paulo Fonseca. L’olandese è stato a lungo il nome in cima alle preferenze di Ibrahimovic e Moncada, prima però che i rossoneri fossero costretti a guardare altrove. Ibra non ne ha fatto un dramma, garantendo di avere le idee chiare per ilche avrà il compito di sostituire Giroud al centro dell’attaccoista. Idee chiare che portano in primo luogo ad Alvaro Morata. Per il centravanti della Spagna, domani sera di scena nella finale di, sembra essere soltanto questione di tempo. Per lui l’avventura all’Atletico Madrid, nonostante le recenti dichiarazioni d’amore, sembra essere giusta al capolinea: il 31enne ha l’esperienza giusta per reggere il peso del reparto offensivo rossonero, anche se in carriera non ha mai avuto una media realizzativa importante.