Calcio serie C Il Gubbio conferma i difensori Signorini Corsinelli e Mercadante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)– A pochi giorni dalla partenza del ritiro pre campionato del, la società rossoblù si muove sul mercato. Non con l’acquisto di nuovi giocatori, ma con ladi alcuni elementi che hanno deciso di proseguire la propria avventura in Umbria anche per la prossima stagione. Si tratta di tre, per blindare la fase arretrata della squadra: il capitano 34enne Andrea, il terzino destro Francesco(classe 97) e del 29enne centrale – all’occorrenza anche terzino sinistro – Mario, che hanno prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026, sposando così il progetto rossoblù dopo gli incontri con la società e anche dopo aver parlato con il nuovo allenatore Roberto Taurino. Tre giocatori che lo scorso anno sono stati in grado di fornire un apporto più che importante alla stagione del, nonostante alcuni infortuni e/o cali di forma più che fisiologici e comprensibili.