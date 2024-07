Atletica Simonelli è super nei 100 ostacoli a Montecarlo | piazza il secondo posto in 13 08

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024)– Una grande prestazione segna la tappa della Diamond League di. Lorenzotaglia peril traguardo nei 100 metrie punta il podio alle Olimpiadi di Parigi. Prima di lui un velocissimo Grant Holloway che fa 13.01. Il campione d’Europa a Roma firma il crono di 13.08. Al terzoCordell Tinch con 13.10. “Holloway non era così distante da me – le riflessioni dia margine della gara, come riporta Agc/coni.it – Ora bisogna andare a prenderlo a Parigi 2024. Domenica scorsa ero stanco, ero carico di lavoro nelle gambe; in questi giorni invece ho riposato e ho riscosì. All’Olimpiade, potete starne sicuri, darò il massimo”. Ma non solo. Anche Stefano Sottile, nel salto in alto, porta l’Italia sul podio.