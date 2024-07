Anzio minaccia il suicidio e tenta di darsi fuoco in piazza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 13 luglio 2024 -Nella serata di ieri, un uomo ha contattato il 112 manifestando intenti suicidi. Alla vista dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di, intervenuti inPia, l'uomo, un 77enne romano, artista di strada, si è cosparso di liquido infiammabile e con un accendino hato dima è stato bloccato dai militari che sono riusciti a togliergli dalle mani l'accendino e ad immobilizzarlo. L'uomo è stato trasportato da personale del 118 presso il reparto di psichiatria del N.O.C. di Ariccia per le cure del caso.