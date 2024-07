Aeroporto Malpensa Berlusconi Sala si appella alla figlia Marina | Non era meglio aspettare?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Continua la polemica per l’intitolazione dell’di Milanoa Silvio. Il sindaco, dopo aver già condannato la scelta, è tornato sull’argomento con un lungo post su Instagram. “Anche il più disattento cittadino capirebbe che l’intitolazione diè un atto puramente politico” attacca il primo cittadino meneghino. “E ora abbiamo conferma che questo atto è un’iniziativa del presidente di Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), un ente tecnico che di politico non dovrebbe avere niente (tra l’altro, se Enac vuole fare politica, che garanzia avranno i gestori degli aeroporti italiani, verranno forse penalizzati quelli che fanno riferimento ad amministrazioni di centrosinistra?). Intitolare? Chi ha deciso, chi critica i “tempi barbari” e chi vuole dedicargli un “night” Anche se so benissimo che in questa faccenda giuridicamente posso far poco, continuerò a far sentire la mia voce.